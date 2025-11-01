NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3996.50（-19.40-0.48%） 金１２月限は反落。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測後退を受けて戻りを売られた。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、ドル高や米ダラス地区連銀のローガン総裁 とカンザスシティー地区連銀のシュミッド総裁の利下げ否定発言を受けて売り優勢となった。 MINKABU PRESS