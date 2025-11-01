米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26） 米2年債 3.588（-0.020） 米10年債4.087（-0.010） 米30年債4.660（+0.006） 期待インフレ率2.316（+0.019） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは小幅に低下した。イベント通過で一服感も出ており、狭い範囲での取引が続いている。 今週のＦＯＭＣ明けで、本日は複数のＦＯＭＣ委員からの発言が伝わった。利下げに慎