【ニューヨーク＝小林泰裕】１０月３１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４０・７５ドル高の４万７５６２・８７ドルだった。ＡＩ（人工知能）銘柄の先行きを巡って売り買いが交錯し、小幅な値動きにとどまった。市場予想を上回る決算を発表したネット通販大手アマゾン・ドット・コムが１０％高と急騰した。一方、ＡＩ向けデータセンターへの過剰投資の懸念からＩＴ大手マイクロソフトは２％安