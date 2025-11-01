巨人は31日、11月1日付の球団人事を発表した。吉村禎章編成本部長国際担当兼国際部長（62）が新設されたCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）チーム運営担当に就任。水野雄仁編成本部長代理スカウト担当（60）は編成本部長スカウト・国際担当に就任した。吉村CBOは運営部門のトップとなり、水野氏が編成部門のトップとなった。また、同日付で三沢興一3軍投手チーフコーチ（51）が国際部長に就任し、高木康成編成副本部長