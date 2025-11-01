将棋のALSOK杯第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）は31日、東西の将棋会館で挑戦者決定リーグ3局を行い、永瀬拓矢九段（33）が近藤誠也八段（29）を下し、4勝0敗で単独首位をキープした。近藤は2勝2敗。激戦を制した永瀬はリーグ残留が決定し、連続挑戦に大きく近づいたが「強い方と一局一局が勉強になっています」と話すにとどめた。伊藤匠2冠（23）＝叡王、王座＝は大橋貴洸七段（33）に勝って1勝2