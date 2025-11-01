福山雅治（56）が31日、東京・上野の国立科学博物館で行われた特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」の報道発表会に出席した。生命誕生からの約40億年で起きた5回の大量絶滅「ビッグファイブ」をテーマにした展示会。スペシャルナビゲーターを務めた福山は自然に興味を持ったきっかけが、みかん農家だった祖母だと明かした。早くに祖父を亡くし、不慣れな農業を営む祖母の姿を見て「子供心に生きていくのは楽じゃない