西武・広池浩司球団本部長が、今井と高橋のポスティングシステム容認可否について、週明けに両投手と協議する方針を示した。「いろいろと悩んでいると思う。来週会うことに、と思っています」と説明した。球団は高橋のメジャー移籍を容認する方針。今井も代理人のスコット・ボラス氏が運営する事務所と契約を締結し通訳やトレーナーを決めるなど、準備を進めている。