米国競馬の祭典「ブリーダーズC」は日本時間2日早朝、カリフォルニア州サンディエゴ近郊のデルマー競馬場で開催2日目を迎える。21年ラヴズオンリーユー（フィリー＆メアターフ）、マルシュロレーヌ（ディスタフ）以来のBC日本調教馬Vなるか。フォーエバーヤングが出走する9Rクラシック、アルジーヌが出走する10Rマイル、12Rフィリー＆メアターフの3競走でJRAの馬券発売がある。▼（9）アルジーヌ（デットーリ）（追い切りは