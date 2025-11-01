宮崎・都城市でのロッテ秋季キャンプ3日目は雨。室内での練習となった。午後のティー打撃だけで800球以上打ち込んだ山口は「キツいです」と一言。今季は不振で2軍生活が続いたものの、8月に楽天戦で4打席連続本塁打を記録するなど来季への手応えをつかんだ。「キツい練習が自分のためになる。限界を超えられるように頑張ってます」。約15万円かけた自前のケア器具も持ち込んでおり「ケガせずに最後までやり切る」と完走を誓