ヤクルトからドラフト4位で指名されたトヨタ自動車・増居が、愛知県内の同社野球部施設で指名あいさつを受けた。最速149キロの即戦力左腕は「先発として試合をつくることを目指してやっていきたい」と意気込んだ。進学校の彦根東（滋賀）では2年夏と3年春に甲子園に出場。卒業後は京大への進学を目指していたが「納得する終わり方ができなかった」と野球を突き詰める道を選んだ。慶大4年時のドラフトで指名漏れ。昨秋も指名さ