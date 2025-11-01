SNSなどで人気急上昇中のラナメリサ（22）が今月4〜6日に東京・渋谷で開催される音楽イベント「東京国際ミュージック・マーケット」に出演する。中学時代から独学で作詞作曲を始め、昨年、自作曲「エロス」のSNSでの総再生回数が450万回を突破。26日にシングル「愛でてよベイベー」でメジャーデビューすることが決定しているシンガー・ソングライターで、5日に行われるショーケースライブでオープニングを飾る。