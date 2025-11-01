男と女は全く別の生き物だ。それゆえに、スレ違いは生まれるもの。出会い、デート、交際、そして夫婦に至るまで…この世に男と女がいる限り、スレ違いはいつだって起こりうるのだ。- あの時、彼（彼女）は何を思っていたの…？誰にも聞けなかった謎を、紐解いていこう。さて、今週の質問【Q】は？▶前回：「餃子とビールが好き」と男に言う29歳女。“庶民派アピール”の裏にある計算とは駿との2泊3日の福岡旅行を終え、羽田空