全日本スキー連盟は３１日、都内で創立１００周年記念式典を開催した。ノルディック複合男子で、五輪３大会連続メダルの渡部暁斗（３７）＝北野建設＝はミラノ・コルティナ五輪に向け「一つとは言わずに複数のメダルを。メダルじゃなくて金メダルを」と力を込めた。今季限りでの引退を決断した。６度目の五輪に向かう前に表明し「最後まで応援しているよ、期待しているよ、とメッセージをくれる方ばかり。心強かった」と笑顔を