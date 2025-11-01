農業用防虫ネットの上を走る１．５キロの「漬物石」。カラーテープで加工され、中心の取っ手を握って投げる冬季五輪種目カーリングのストーンの代わりに漬物石を使う新スポーツ「スライドストーン」が、発祥の神奈川県伊勢原市内で熱を帯びている。市民有志が開発し、シニア向けにルールも配慮されて老若男女が一緒に楽しめる競技となった。関係者は「伊勢原発のスポーツとして市内の加入率を高め、県内外にも広めたい」と意気込