宝塚記念覇者メイショウタバルは金曜午前10時に栗東を出発し、決戦の地に向かった。石橋師は「ここまでいい感じで来られました。馬体重もそれほど減らないと思う」と順調ぶりに目を細める。13番枠からのスタートには「枠は外ですが、あとは任せるだけ」と武豊に全権委任。マイペースの逃げなら直線の長い府中でも粘りに粘るはずだ。