木曜に追い切ったセイウンハーデスはB（ダート）コースで体をほぐした。千野助手は「前走（エプソムC1着）も良かったけど同じぐらいいいと思う」と太鼓判。菅原明との新コンビで大舞台に挑む。「ケガで乗れなくなった幸さんも今回乗る菅原君に細かく伝えてくれているみたい。この状態でどこまでやれるか楽しみ」と意気込んだ。