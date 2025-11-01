シランケドも金曜朝、僚馬のエコロヴァルツ同様にポリトラックで息を整えた。前走の新潟記念Vで負かした2着馬エネルジコが菊花賞を勝ち、3着馬ディープモンスターは京都大賞典を制した。そのことについて牧浦師は「レベルが高かったですね。とにかくスムーズに走ってほしい。相手は強いですが状態はいいので」と期待を込めた。