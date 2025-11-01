日本馬2頭が出走するオーストラリア2競走が1日、同国南東部シドニーのランドウィック競馬場で行われる。今年のNHKマイルC覇者パンジャタワー（牡3＝橋口）が挑む8Rゴールデンイーグルは約5億円の1着賞金を懸けた高額賞金レース。また、7RラッセルボールディングSにはシュトラウス（牡4＝武井）が出走する。いずれもJRAによる馬券発売はない。