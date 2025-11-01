ドラフト４位指名を受けた楽天・大栄利哉（学法石川）が３１日、福島県石川町の同校で指名あいさつを受け、「より一層身が引き締まり、やってやるぞという気持ちになりました。これからプロ野球という厳しい世界に入っていくことになるので、しっかり食らいついていきたい」と表情を引き締めた。１年秋から４番を任されるなど強肩強打の捕手だ。「まずは１年間戦える体作りを目標に据えて、自分の課題を一つずつ克服していきた