牧浦厩舎は2頭出し。中京記念4着以来のエコロヴァルツは金曜朝、ポリトラックで調整した。牧浦師は「前回は疲れが残っていて、いい状態じゃなかった。今回は上向いていますよ」とほほえむ。僚馬シランケドと隣の10番枠には「隣同士で良かった。内でごちゃつくより外の方がいい」と歓迎。G1ジョッキー三浦との新コンビで挑む。