今年の皐月賞馬ミュージアムマイルは開門直後に坂路を駆け上がった。担当の嘉堂助手は「元気いっぱい。前走（セントライト記念1着）はおとなしい感じだったけど、気が入って力強さが増しています」と目を細める。ダービー（6着）以来の東京遠征には「左回りもそう気にならないし、ダービーの時とは違うと思います」と期待した。