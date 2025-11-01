阪神に育成ドラフト２位で指名された山崎照英外野手（２２）＝関西独立リーグ兵庫＝が３１日、兵庫県三田市内で畑山統括スカウトらから指名あいさつを受けた。脚力と卓越したスタート技術を武器に、セ・リーグ初となる育成出身野手の盗塁王を目指す。２４年に関西独立リーグ記録となる４０試合で７４盗塁というアンタッチャブルレコードをマークした２２歳。自慢の脚力は地元の急坂で培われた。「長崎は坂が多いことで有名じゃ