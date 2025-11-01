阪神は３１日、金村暁１軍投手コーチ（４９）が今季限りで退団することを発表した。同コーチは１１年の現役引退後、１６年に１軍投手コーチとして阪神に復帰。２２年に阪神を退団したが、藤川監督が就任した今季、３年ぶりに投手コーチとして入閣していた。