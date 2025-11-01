ニチガスは、ご家庭でペットと暮らすお客さま向けの新プラン『でガ割もふもふ』の販売を2025年11月1日(土)から開始いたします。おトクな電気とガスのセットプランで、売り上げの一部は動物保護団体等へ寄付されます。さらに、期間限定でペットの写真を使ったオリジナルグッズがもらえる特典も用意されています☆ ペットはかけがえのない家族！ ニチガス ご家庭向け新プラン「でガ割もふもふ」 プラン名称： でガ割