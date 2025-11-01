気象台は、午前5時15分に、大雨警報（土砂災害）をにかほ市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・にかほ市に発表 1日05:15時点沿岸では、1日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■由利本荘市□大雨警報・土砂災害1日昼前にかけて警戒■にかほ市□大雨警報【発表】・土砂災害1日昼前にかけて警戒