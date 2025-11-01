ボクシングのＩＢＦ世界フライ級王者の矢吹正道（３３）＝ＬＵＳＨ緑＝が、指名挑戦者の同級１位フェリックス・アルバラード（３６）＝ニカラグア＝と１２月２７日に愛知県国際展示場で初防衛戦を行うと３１日、主催者から発表された。王座奪取以来９カ月ぶりの試合となる矢吹は都内で会見し「１０月にやる予定もあったが、紆余（うよ）曲折があった。（地元の）名古屋でやるのはありがたい」と実感を込め「（相手は）アグレッシ