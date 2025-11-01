「日本ハム秋季キャンプ」（３１日、エスコンフィールド）日本ハムは３１日、本拠地・エスコンフィールドでの秋季キャンプ初日を迎えた。清宮幸太郎内野手（２６）は４種類のバットで打撃練習し、来季へ再スタートを切った。金属バットや、太さや重さなどが違うものを使用。「いろんなバットを振って、いろんな感覚が体に入ればいい。いろんな重さや長さでいいスイングができるように」と目的を明かした。そんな取り組みも、