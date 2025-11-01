「ロッテ秋季キャンプ」（３１日、都城）テーマは“１・１秒台”だ。ロッテの都城秋季キャンプは３１日、３日目を迎え、投手陣にクイックモーションの改善を実施した。建山義紀投手コーチ（４９）は「投手が始動してからミットに収まるまで１・１秒台。そこがチームの目標」と掲げた。今季の盗塁阻止率・１５６は１２球団ワースト。サブロー監督（４９）も「（投手と捕手の）共同作業で刺しましょうということ」と明かし「企