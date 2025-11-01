ホウオウビスケッツは坂路を小気味よく登坂。馬体は相変わらずの迫力だが、決して重苦しさはない。4F67秒8〜1F17秒2で駆け抜けた。中尾助手は「力み過ぎてもいないし順調。今までで調子は一番いいんじゃないでしょうか。調教後の馬体重は10キロ増だけど輸送で体が減って前走くらいになると思います」と出来に太鼓判を押した。