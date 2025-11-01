ルメールとの新コンビでG1初制覇を狙うマスカレードボール。前日の木曜に坂路で併せた僚馬ソールオリエンスと同様に、金曜朝は厩舎周りの運動のみだった。手塚久師は「こちらも状態は問題ない」と順調さをアピール。レースに向けては「（7番枠は）最内とか大外とか極端でなくて良かった。土曜は坂路1本乗ります」と話した。