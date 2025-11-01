J2降格が決まった湘南は31日、山口智監督（47）が今季限りで退任すると発表した。就任5年目の今季は開幕3連勝と好発進も5月中旬から19試合勝利がなく、3試合を残し17年以来9年ぶりの降格が決まった。在任中には日本代表FW町野やDF鈴木淳ら有望な若手を育成。坂本社長は「選手を成長させながら勝利を目指すという、大変難しいミッションに果敢に挑戦し続けてくださいました。クラブとしてはこれからも成長を続けるため、新た