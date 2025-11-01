過去10年で傾向を探る。☆ステップG1組が7勝と強い。19年以降は6年連続優勝中。G2組が残り3勝。G3組は【0・0・0・11】と一度も馬券絡みがない。☆前走着順1着【3・3・2・19】、2着【4・1・3・13】と前走好走馬を素直に信頼していい。ただ、6着以下も2勝、2着4回とそれなりに結果を残しており、中波乱の可能性は否めない。☆世代5歳【5・3・4・35】が中心だが、3歳も【2・0・1・7】と成績はいい。4歳は【3・7・5・34