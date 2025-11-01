ブレイディヴェーグはダートコースをキャンターで1周半。適度な気合乗りでフットワークは実に力強く、気配の良さが目立った。宮田師も「追い切った後も変わらず、体調は良好。今日も気持ち良さそうにダートコースを走っていた」と満足そう。きょう土曜については「坂路を1本登って本番に備えようと思います」とコメントした。