ＪリーグのＹＢＣルヴァン・カップ決勝に向けて、１２大会ぶり３度目の優勝を目指す柏と、３大会ぶり２度目の制覇を狙う広島が３１日、試合会場となる東京・国立競技場で冒頭１５分を除く非公開での前日練習を行った。柏の日本代表ＦＷ細谷真大（２４）は、２０２２年１０月に水頭症のため３２歳で亡くなった元日本代表ＦＷ工藤壮人さんらがつけた柏のエースナンバー『９』を今季から継承しており、１３年大会の工藤さんに続く決