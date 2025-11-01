タスティエーラは坂路で微調整。パワフルに駆け上がり、4F67秒8〜1F17秒3をマークした。堀師は「追った後もカイバは完食していて、覇気もあって、脚元、馬体にも変わりはありません。調教後の馬体重は513キロ。昨年秋の天皇賞の時と同じくらいだと思います。重めが残っている感じはありません」とコメントした。