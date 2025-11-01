俳優の山田裕貴（３５）が３１日、都内で主演映画「爆弾」の公開記念舞台あいさつを佐藤二朗（５６）、渡部篤郎（５７）らと行った。山田は「とにかく皆さんの感想が楽しみ。Ｘ（への投稿）で見たい」と、見終わった観客の反響を待ち望んだ。今年の映画では「国宝」が興収１５０億円を突破し、邦画実写歴代２位を記録する大ヒットとなっている。佐藤は「国宝」のことを“バケモノ”と呼びつつ「実は今年、バケモノみたいに面白