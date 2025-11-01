この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ヴァンパイアのミオ(@vampire_mio)さんの投稿です。 学びたい気持ちを応援してくれる場所 ヴァンパイアのミオさんは、かつて大学進学を諦めざるを得ない経験をし、学びたい気持ちをずっと抱えていたのだそうです。しかし、そんな状況を救ってくれた大学がありました。それがこちら。 放送大学が生涯学習のために存在してくれるおかげで