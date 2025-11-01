俳優の渡辺謙（６６）が３１日、都内で映画「盤上の向日葵」の初日舞台あいさつを主演の坂口健太郎（３４）らと行った。渡辺は冒頭に「お帰りの時は雨が降っているかもしれないのでお気を付けてお帰りください」と気配りのあいさつ。「最後のあいさつみたい」と自身でツッコんだ。作品の内容にちなんで「継承」が話題になると、坂口は渡辺から「『役を生ききる』のを学ばせてもらった」とうなずいた。渡辺は「継承って難しい