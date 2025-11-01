巨人の野手陣が３１日、秋季キャンプで阿部流「ファウル打ち」を導入した。球をギリギリまで引きつけ、あえて真横のネットにはじき返す独特の練習法。午前にＧタウンで参加している選手たちはそれぞれの打撃練習の際に、室内でマシンを相手に実践した。発案者の阿部慎之助監督（４６）は「できて損はないと思うんで。引き出しが増えてくれたらいいですよね。あれでセンスも分かるよね」とうなずいた。指揮官は現役時代、東京Ｄ