タレントの長嶋一茂が３１日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演し、クセの強い飲食店について口にする一幕があった。この日、店主の客へのあたりがきつい店の話題になると「恵比寿にキッチン・ボンっていう昔の洋食屋さんがあって。夫婦でめちゃくちゃ、ず〜っとケンカしてるの」と話し出した一茂。「夫婦のケンカをず〜っと見させられるの。店に入ってから出るまで」と続けると「でも、