2頭出しとなる僚馬マスカレードボールと前日の木曜に坂路で追い切られたソールオリエンス。金曜朝は厩舎周りの運動で軽く体をほぐした。手塚久師は「追い切った後も状態は問題ないです」と笑顔。4番枠に関しても「やってみないと分からないけど、前に行く馬でもないし、特に問題はないと思う」と前向きに話した。