23年天皇賞・春以来のG1制覇を狙うジャスティンパレスは坂路を落ち着いた雰囲気で駆け上がった。杉山晴師は「秋初戦としてはいい感じです」と感触を口にする。天皇賞・秋は3年連続出走で過去2回は2→4着。「東京は走り慣れていますから。内枠（3番）でロスなく行けるのでいい。展開は速い方がいいですね」と冷静に語った。