コスモキュランダはダートコースで力強いキャンター。やる気あふれる姿を喜んだのは加藤士師だ。「こういう雰囲気は初めてかもしれない。気持ちがピリッとしていていい感じですよ」。ゲットしたのは最内1番枠。師は「調べたら1枠の成績がいい。内から乾いていくかは分からないけど、ロスなく回って来られれば」と期待十分だった。