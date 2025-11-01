昨年の菊花賞馬アーバンシックは坂路でキビキビとしたフットワークを披露。4F64秒0〜1F15秒6をマークした。先週から意欲的な調教メニューを消化しており、グッと状態が上がってきた印象を受ける。調教をつけた石神道（レースはプーシャン）は「状態はいいと思います。今日は坂路からゲート練習もやりました」と語った。