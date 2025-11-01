阪神・西純が、1日から野手転向後初となる秋季キャンプに臨む。31日に高知入りした若虎は、“一振不乱”の秋にするべく決意をにじませた。「（秋季キャンプでは）メニューを全てこなすのは当たり前。自分の時間を見つけたりしながら。周りの野手と同じ量では差を埋められない。手からバットが離れないくらいスイングしたい」10月11日から野手としての練習を開始。以降は休日返上でウエートトレーニングや室内打撃練習で汗を