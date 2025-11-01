阪神・藤川監督は今季の個人的MVPに坂本、中野、大山の3人を挙げた。数字だけでなく、発言や行動でリーダーシップをとってチームをまとめた点を高く評価。「メディアに名前が躍る選手はたくさんいる。でも、本当にチームが勝つためには、見えない小さなことがすごく重要。それを体現してくれた」と組織に不可欠な存在だと強調した。