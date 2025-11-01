阪神・粟井一夫球団社長は、オーナー報告の場で藤川監督との来年度の契約を交わしたことを認めた。「事務手続きだけですけど、3年契約ということで変更はありません。来年が2年目ということです」と今回はさらなる延長の話は出なかったことを示唆した。「藤川監督は組織を動かし、引っ張る力がある。しんどいことに立ち向かって勝ち切るチームをつくっている。2年目以降もこのままいけば、3年目とずっと強くなっていける」と、そ