「筋トレの秋」だ。1日から高知・安芸で行われる阪神秋季キャンプに参加する25選手と首脳陣らが31日、空路で移動。平田2軍監督は、強化ポイントの一端を明かした。「技術も含めてだけど、筋力強化というのも（やる）。食事をして、体を大きくするというのも一つのトレーニングなんでね。筋力も強化していかなきゃいけないでしょ」そのために、今キャンプでは、午前8時半頃から始まる早出練習で、全選手にウエートトレーニン