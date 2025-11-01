北海道電力は１０月３１日の会見で、泊原発３号機の再稼働後に、家庭向けの電気料金をおよそ１１パーセント引き下げるとする試算を発表しました。江別市に住む荒山さんです。夫と息子の３人暮らしで、ネコも２匹飼っています。厳しい暑さとなった２０２５年の夏。電気料金は２万円を超えました。（荒山美保さん）「８月が２万５千円。エアコンですね。ネコがいるので日中はつけっぱなし」こうした中、北電は泊原発３号機を再