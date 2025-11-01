大相撲の伊勢ケ浜部屋（福岡県太宰府市）が31日、九州場所（9日初日、福岡国際センター）前に一日限定で報道陣へ稽古を公開した。自己最高位で東前頭筆頭の伯桜鵬は幕内・熱海富士や錦富士らと20番取って5勝。得意の左四つで攻め込む場面もあったが、「右前まわしを取って攻めていきたいけど、なかなかうまくいかない」と振り返った。今年は東前頭15枚目から始まり、5場所連続の勝ち越しで番付を上げてきた。新三役昇進に向